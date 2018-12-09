Kazada ölen karakol komutanı için tören düzenlendi

Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Doğanşehir Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak'ın kullandığı 03 PC 620 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 27 LM 069 plakalı tır ile çarpışmış, feci kazada aracın sürücüsü Astsubay Kaan Şafak (42) yaşamını yitirirken, Kaan Şafak'ın eşi Serap Şafak (31), çocukları Kerem Aykan (6) ve Kuzey Emir (4) ise yaralanmıştı.

Feci kazada hayatını kaybeden Astsubay Başçavuş Kaan Şafak için bugün İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Şafak'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

Törene, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Baro Başkanı Enver Han, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kaan Şafak'ın eşi Serap Şafak ve yakınları katıldı.