Kazada yaralanan minik Asel'e ilk müdahale polisten

Malatya'da annesinin karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki Asel'e ilk müdahaleyi Yunus Timleri yaptı.

Malatya- Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Nimet Y. idaresindeki 27 LM 502 plakalı Fiat marka otomobil ile Arif B. yönetimindeki 44 EY 600 plakalı Ford marka pikap çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Asel Y. yaralandı. Yaralı küçük kıza ilk müdahaleyi bölgede devriye gezen Yunus timleri yaptı.

Kazaya karışan annesinin aracından polis tarafından alınan küçük kız olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.