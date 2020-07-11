İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazada yaralanan sürücünün tedavisi sürüyor

Malatya’da 4 Temmuz günü yaşanan kamyon kazasında ağır yaralanan sürücü Murat Suna (45)’nın tedavisi devam ediyor.

Malatya'da 4 Temmuz günü yaşanan kamyon kazasında ağır yaralanan sürücü Murat Suna (45)'nın tedavisi devam ediyor.


4 Temmuz günü Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ yolunda yaşanan kazada Murat Suna (45) idaresindeki 44 DR 527 plakalı hafriyat yüklü kamyonun freninin patlaması sonucu yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı.


Hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücü Murat Suna'nın kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.