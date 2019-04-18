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Kazgan'dan Berat Kandili mesajı

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan Beraat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kazgan mesajında, “Berat, zulmetten nura, esaretten hürriyete, günahtan sevaba yöneliş ve ulaşmanın adıdır. Bu kutlu gece Allah'ın kendisine kul olabilme şerefine ulaşan inananların beratına vesile olacağı bir gecedir. Kardeşliğin, dostluğun, sevginin, barışın ve bağışlanmanın ümit edildiği gecedir. Onbir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nin ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim bu mübarek gecede bütün dualarımızı kabul buyursun. Bu geceyi Yüce Allah hepimizin affı, mağfireti, Beraati ile Alemi İslam'ın ve insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın, inşallah” ifadelerine yer verdi.

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