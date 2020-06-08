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Keklik avına ceza

Malatya’da usulsüz olarak keklik avlayan kişilere ceza kesildi.

Malatya'da usulsüz olarak keklik avlayan kişilere ceza kesildi. Yakalanan 6 keklik ise yeniden doğaya salındı.


Doğa Koruma ev Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Malatya İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından keklik avına karşı yürütülen çalışmalarda usulsüz olarak av yapan kişilere ceza kesildi.


Jandarma ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmalarda Kale ilçesinde usulsüz avlandığı tespit edilen bir şahıs yakalanırken, avladığı 3 adet kekliğe de el konuldu. Yine ayrı bir bölgede de aynı şekilde avlanan 3 kekliğe de el konulurken, usulsüz av yapan 2 kişiye adli para cezası kesildi.


El konulan keklikler ise görevlilerce yeniden doğaya salındı.

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