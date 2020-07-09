Kendini eve kilitleyen silahlı şahsa droneli operasyon

Malatya'da elinde pompalı tüfek ve tabancayla kendisini eve kilitleyen şahıs, polise zor anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat boyunca polise direnen şahıs, Özel Hareket polislerinin drone destekli düzenlediği operasyon sonunda kayıplara karıştı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki F.T.K. isimli şahıs, iddiaya göre evdekileri dışarı çıkararak kendisini içeriye kilitledi. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olayın yaşandığı sokak güvelik çemberine alınırken, bölgeye özel hareket polisleri de yönlendirildi. 112 ambulansının da hazır bulunduğu olay yerinde polis yaklaşık 2 saat boyunca şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri kaldırılan drone yardımı ile evin içerisinden görüntü almaya çalıştı. Evin ve şahsın durumuna göre eve operasyon planı hazırlayan ekipler, şahısla iletişimin kesilmesinden kısa süre sonra operasyona başladı. Şahsı etkisiz hale getirmek için eve giren ekipler, içeride kimseyi bulamadı.

Polis operasyonu öncesinde evden kaçtığı tahmin edilen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.