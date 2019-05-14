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Kendini otomobil önüne atan genç kız yaralandı

Malatya’da otomobilin önüne kendini atan 16 yaşındaki genç kız yaralandı.

Malatya'da otomobilin önüne kendini atan 16 yaşındaki genç kız yaralandı.



Kaza, çevre yolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Adliye Kavşağı mevkiinde kaldırım üzerinde bekleyen N.A. (16) AK Pınar Meydanı istikametine seyir halinde olan A.Ü. yönetimindeki 44 T 0738 plakalı ticari taksinin önüne kendini attı. Ticari taksi sürücüsünün nereye uğradığını şaşırdığı olayda N.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı N.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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