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Kendini vuran korucu hayatını kaybetti

Malatya’da tüfekle kendini vuran korucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da tüfekle kendini vuran korucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Sürür Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yol kontrol noktasında görevli korucu V.D. (33) henüz bilenmeyen bir nedenle çenesinin altından Kalaşnikof tüfekle tek el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan V.D. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen V.D. hayatını kaybetti.


V.D.'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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