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Kendisinden haber alınamayan şahsın cesedi su kanalında bulundu

Malatya’da kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Muharem Salik’in cesedi su kanalında bulundu.

Malatya'da kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Muharem Salik'in cesedi su kanalında bulundu.



Olay, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Karaterzi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Muharem Salik'ten haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Şahsın aracının su kanalının çevresinde bulunması üzerine arama çalışmaları su kanalında yoğunlaştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, Muharem Salik'in cesedi aracının bulunduğu yerden 7 kilometre uzakta kanalın içinde bulundu. Salik'in cenazesi Malatya Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat sürdürüyor.

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