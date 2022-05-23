Kene ısırması sonucu ölen genç toprağa verildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç toprağa verildi.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Eray Tatlı, ateşinin çıkması üzerine önce Doğanşehir Devlet Hastanesine, ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vücudundaki kene çıkartılan Eray Tatlı, durumu ağırlaşınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen Eray Tatlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Doğanşehir ilçesine getirilen talihsiz genç Kurucaova mezarlığında toprağa verildi.