'Kent Belleği Müzesi'ne normalleşme sonrası ilgi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Kent Belleği Müzesi, yeni kontrollü normalleşme sonrası ziyaretçi akınına uğradı.

Korona virüs salgınında 1 Haziran itibariyle başlayan yeni kontrollü normalleşme sonrası Malatya Yeşilyurt'ta bulunan Kent Belleği Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Tarihi Yeşilyurt Konakları'nda yakın zamanda açılan ‘Kent Belleği Müzesi', geleneksel desenlerle oluşturulan iç ve dış mimarisinin yanı sıra kentsel hafızayı yaşatacak objelerin ve metinlerin sergilendiği alanlarıyla dikkat çekici bir kimlikle turizme kazandırıldı. Müze, Şehitler, siyasiler, ünlüler, Malatya'da Yaşam ve Geleneksel Çocuk Oyunları Odası olmak üzere beş farklı bölümden oluşuyor. Müzede Malatyalı şehitlerin yanı sıra siyasiler, sanatçılar, yazarlar ve sporcuların resim ve bilgileri de yer alıyor.

“Kentin belleğine değer katan bir müze”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediye olarak müzelere önem verdiklerini belirterek, “Kent Belleği Müzemiz, Malatya ve Yeşilyurt'un tarihsel zenginlikleri, geleneksel hayatı ve kentsel belleğinin günümüzden geleceğe taşınmasında önemli bir misyon üstlenmiştir. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı ziyaret eden misafirlerimiz, müzecilik faaliyetlerine farklı bir pencere açan müzemize büyük ilgi gösteriyorlar” dedi.

Geleneksel motiflerle tasarımı yapılan Kent Belleği Müzesinin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tarihini ve medeniyetini gelecek nesillere taşınmasında müzecilik faaliyetlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade etti.

Kent Belleği Müzesi'nde çok farklı objelerin ve bilgilerin yer aldığını da hatırlatan Çınar, “Yeşilyurt'u müzeler kenti haline dönüştürmek adına ilçemizin farklı bölgelerine, kültürel değerlerimizi ve tarihsel kimliğimizi ön plana çıkartacak müzelerin sayısını artırmaktayız. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimiz arasında yer alan ‘Kent Belleği Müzesi' projemizi Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda hayata geçirdik. İç ve dış mimarisinde geleneksel desenlerin hakim olduğu, farklı müze odalarıyla bölgeye özel değerler katacağına inandığımız Kent Belleği Müzemizde Malatya'da yetişmiş, bu topraklara hizmetleriyle değer katmış olan başta şehitlerimiz olmak üzere siyasilerimiz, sanatçılarımız, yazarlarımız ve sporcularımızın resim ve bilgilerinin yer aldığı materyaller yerleştirdik. Malatya'yı farklı platformlarda başarıyla temsil eden bütün hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileklerimizi iletirken, hayatta olanlara ise sağlıklı ömürler diliyorum. Geleneksel çocuk oyunlarımız hakkında detaylı bilgiler vermek üzere farklı materyallerin olduğu, sokak oyunlarını yansıtan çok güzel bir oda oluşturduk. Bununla birlikte fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıyan geleneksel hayattan sokak oyunlarına, mahallelilik kültüründen tarımsal ve yöresel lezzetlere kadar birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığı ‘Malatya'da Yaşam' temalı bölüm ise müzeye farklı bir değer katmaktadır. Vatan müdafaası sırasında kahraman ecdadımızın kullandığı farklı türdeki silahlarda müzemizde yer almaktadır. Her yönüyle etkileyici ve güzel bir tasarım altında yapımı tamamlanan müzemiz, bölgemizi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekmektedir” diye konuştu.