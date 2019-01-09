Kent Konseyi Malatya'nın kalemlerini tanıtmaya devam ediyor

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu'nun Malatyalı yazar ve şairleri tanıtmak amacıyla düzenlediği “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Kent Konseyinde düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi M. Fatih Kahraman, Malatyalı şair ve yazarlar, şiire ve yazmaya ilgi duyan vatandaşlar ve şair Mustafa Şahin katıldı. Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Fatih Kahraman, şaiir Mustafa Şahin'in çok önemli çalışmalar yaptığını belirterek, Mustafa Şahin'e teşekkür etti. Programa hayat hikayesini anlatarak başlayan şair Mustafa Şahin ise, emekli olduktan sonra şiir yazmaya başladığını belirterek “Şiir, bütün doğal güzelliklerin, özlemlerin, hasretlerin kurallara uygun şekilde ölçülü yazılmasıdır” dedi.

Şiir yazarken kendine örnek olarak, Mahsuni'yi, Muhlis Akarsu'yu ve Naimi'yi aldığını söyleyen Şahin, yazarlık hayatı boyunca "Değinmeler, 60 Yaşım Merhaba, İçimden Geldiği Gibi, Çanakkale Çanakkale" isimleri ile dört kitap yazdığını da sözlerine ekledi. Kendini şiir yazmaya iten sebebin toplumdaki değişimler, düzensizlik, yozlaşma gibi sebepler olduğunu belirten Şahin, eserlerinde kullandığı dilden ve yazma tekniklerinden bahsederek yazdığı “Çanakkale'de” şiirine Çukurova Edebiyatçılar Derneği tarafından ödül verildiğini belirtti.

Şiir dinletisi şeklinde geçen programda Şahin, programa katılan katılımcılara yazmış olduğu şiirlerinden bazılarını okurken katılım sağlayanlar da kendi şiirlerinden okuma yaptılar.

Program sonunda katılımcılar düzenlenen programdan memnun kaldıklarını ifade ederek, Malatya Kent Konseyi'ne göstermiş oldukları özenden dolayı teşekkür ettiler.