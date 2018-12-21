Kent Konseyi'nde “Değerler Önce Ailede Kazanılır” konferansı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde ‘Ailede Değerler Eğitimi' konferansı verildi.

Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını vermek üzere Aile Danışmanı- Sosyolog Elif Şengönül katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “ Toplumsal ve ailesel ilişkilerimizde var olan saygı, sevgi, cesaretli olmak, hoşgörü gibi değerlerimiz önemli davranış modelleridir. Bunları çocuklarımıza öğretmeli ve davranışlarımızla uygulanır kılmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Kadınlara her alanda hizmet vermekten mutluluk duyduklarını belirten Bulut, “Bu kapsamda yaptığımız hizmetlerden biride ‘Psikolojik Dayanıklılık' konusunda Kent Konseyi'nde danışmanlık hizmeti vermekteyiz” şeklinde konuştu.

Aile Danışmanı- Sosyolog Elif Şengönül ise “Değer, toplumun benimsediği, toplum tarafından değer gören, özellikle varlığı ve faaliyeti bireysel ve toplumsal önem arz eden her türlü davranıştır" ifadelerini kullandı.

Değerin önce ailede kazanıldığını, öğretmenlerin ve toplumun buna katkıda bulunduğunu ifade eden Şengönül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Saygı, sevgi, sadakat kavramını, aile birliğinin önemini, kişiler arası iletişimi iyi olan, cinsiyet ayrımcılığı yapmayan insana insan olduğu için değer veren bireyler yetişsin istiyorsak öncelikle bizler çocuklarımıza davranışlarımızla rol model olmalıyız. Özellikle konuşma adabında konuşan kişiyle kurulan göz teması iletişimi sağlıklı kılacaktır. Ama başkalarının kendi aralarında alçak sesle konuşmalarına kulak kabartmak, konuşan kişiyle göz teması kurmamak, esnemek, söz kesmek gibi durumlar yapılmaması gereken davranışlardır”

Program sonunda katılımcılar Aile Danışmanı- Sosyolog Elif Şengönül'e konu ile ilgili sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.