Kentsel dönüşüm heyetinden Şehit Fevzi Mahallesinde

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen ve GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ‘Riskli Alan' ilan edilmesinin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen ve GEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Riskli Bölge ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'nde incelemelerde bulunmak için Malatya'ya geldi. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile birlikte heyeti karşılayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, önümüzdeki aylarda kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'ne giderek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Battalgazi Belediyesi'ne geçen heyet, yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında özel bir toplantı gerçekleştirdi.

“Şehit Fevzi mahallesindeki dönüşümden herkes memnun olacak”

Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile Şehit Fevzi Mahallesi'ne 700 civarında konut yapılacağını belirten Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Vedat Gürgen, “Doğanyol ve Pütürge ziyareti sonrası Battalgazi ilçemizdeki Şehit Fevzi Mahallesi'ni ziyaret ettik. Burada yapılacak olan dönüşüm çalışmalarında Osman Güder başkanımızın büyük gayretleri ve emekleri var. Depremden sonra ağır hasar alan Şehit Fevzi mahallesi bölgelerden bir tanesi. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, sağ olsun bu alanın dönüşüm için bize teklif etti. Şimdi bölgedeyiz ve enkaz kaldırırken, iyi ki bu teklifin yapıldığına şahit oluyoruz. Yoksa buraların kendi kendine dönüşme ihtimali yoktur. Kentsel dönüşüm çalışması ve hemen yan kısmında Devlet Su İşlerinin yaptığı Islah çalışmasından sonra Battalgazi Belediyesi'nin yapacağı Rekreasyon çalışmalarıyla, buralar bambaşka bir bölge olacak. Projeler TOKİ tarafından son aşamaya getirildi. İnşallah burada 700 civarında konutun yapımına başlanılacak. Battalgazi'ye hayırlı ve uğurlu olsun. Hakikaten buraya parmakla gösterilecek bir proje yapılıyor. Buradaki dönüşümden vatandaşlar başta olmak üzere herkes çok memnun olacak. Tabi bu sadece burada kalacak bir proje değil. Malatya'nın çevresinde gördüğümüz birçok benzeri alan var. İnşallah etap etap buraların dönüşümünü sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Battalgazi'de kentsel dönüşümün devamını sağlayacağız”

Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki dönüşümün ilk olacağını ama son olmayacağının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Her zaman söylediğimi yine bir kez daha söylemek istiyorum. Battalgazi'de kentsel dönüşüm gereklilik değil, zorunluluktur. Şehit Fevzi mahallesindeki dönüşüm ilçemizde ilk olacak ama son olmayacak. Amacımız özellikle çevreyolu altındaki konutları dönüştürmek. Göreve geldikten takriben 1 yıl sonra Elazığ merkezli bir deprem yaşadık. Eski yapılar ilçemizde bir hayli fazla. Depremden sonra bu eski yapılarda ciddi sorun ve problemler oluştu. O yüzden ilk olarak kentsel dönüşümün acil yapılması gereken bölgeleri belirleyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gönderdik. Yetkililer tarafından bölgede yapılan incelemelerden sonra, kentsel dönüşümün burada şart olduğunu ve olası bir depremden sonra Şehit Fevzi mahallesinin ciddi zararlar göreceğini belirttiler. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Şehit Fevzi Mahallemizdeki 110 dönümlük alan ‘Riskli Alan' ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile 105 dönümlük bir alanı boşaltmış olduk. Başlayacak olan çalışmalar sonunda zemin artı 5 kattan oluşacak. Genel müdürümüzle bu konuyu bir kez daha görüşeceğiz. İnşallah bir yıl sonra çok güzel konutlarımızı burada görmüş olacağız. Burada 424 tane hak sahibi var ve 700 civarında konut yapılacak. Artan konutlar rezerv olarak kabul edilecek. İnşallah bu dönüşüm, 110 dönümlük alan ile sınırlı kalmayacak. Dönüşümü yapmış olduğumuz alanlardaki insanlarımızı bu hazır olan konutlara taşıyacağız ve bu dönüşümün devamını inşallah hep beraberce gerçekleştirmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Battalgazi'mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.