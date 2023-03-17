Kentsel dönüşümde kredi limiti bir milyon 250 bine çıkarıldı

Bu anlamda kredide limitini 1 Milyon 250 bin TL'ye çıkardık. 0.79 faiz, 10 yıl vadeyle, bir milyon 250 bin liraya kadar kredi imkanı tanıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkiinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin vurduğu 11 ilde çalışmaların eş zamanlı devam ettiğini söyledi.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bütün imkanları ile sahada olduklarını belirten Bakan Kurum, “Gönüllerimizi iyilik yolunda perçinlersek yükümüz hafifleşir dedik, 85 milyon tek yürek olduk. O günden beri uyandığınız her sabahın bir öncekinden daha ümitvar olması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 20 yılda ne söz verdiyseler hepsini tuttuklarını ifade eden Kurum, “Burada da tüm milletimize Cumhurbaşkanımız söz verdi, bir yıl içinde deprem konutlarının büyük bölümünü bitirip vatandaşlarımızı güvenli konutlara yerleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Malatya'yı da bu süreçte yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Hem yerinde hem de belirlediğimiz rezerv alanlarında omuz omuza bu zorlu imtihandan hep birlikte selametle çıkacağız” dedi.

11 ilde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve çadır kentlerin kurulduğunu da hatırlatan Bakan Kurum, konteynerlere de geçişlerin başladığını söyledi. TOKİ ve Emlak Konut ile prefabrik, çelik konstrüksiyon ve yığma yapılardan oluşan geçici barınma alanlarımızı hızlıca inşa ettiklerini ifade eden Kurum, “Şu anda da devletimiz 2.5 milyon kardeşimize barınma imkanı sağlıyor. İnşallah bu şartları daha da iyileştirecek konteyner geçiş sürecini yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Bir yandan geçici barınma alanlarını inşa ederken, diğer yandan da hasar tespit çalışmalarının 11 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü de ifade eden Kurum, “Depremden etkilenen illerimizde 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin binada inceleme yaptık. İçerisinde 876 bin 569 bağımsız bölüm olan 298 bin 448 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu tespit ettik. Malatya'mızda 120 bin 462 bağımsız bölümden oluşan 38 bin 773 binayı yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak tespit ettik. Felaketin gerçekleştiği ilk dakikalardan itibaren devletimiz tüm imanları ile birlikte milletimizle birlikte depremzede kardeşlerimiz için omuz omuza bir mücadele verdik” ifadelerine yer verdi.

11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini başlattıklarını da sözlerine ekleyen Kurum, “21 Şubat'tan bugüne kadar ihale süreçlerimizle, Gaziantep'te 7 bin 748, Adıyaman'da bin 104, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 5 bin 702, Elazığ'da 505, Adana'da 717, Osmaniye'de 50 olmak üzere toplam 24 bin 314 afet konutu, sosyal konutlarla birlikte toplamda 31 bin 916 konutun inşasına başladık. İlk sözleşmelerimizi imzaladık. Eş zamanlı inşa faaliyetleri yürütülüyor. Malatya'mızda 45 bin 237 konut ve 25 bin 302 köy evi inşa edeceğiz. Hasar tespitlerimiz çerçevesinde konut sayılarını ihtiyaca göre yeniden belirleyeceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız” şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm için yeni finansman desteği

Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşümde yeni bir döneme de girildiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni bir adım attıklarını söyledi. Bu anlamda kredide limiti 600 binden 1 Milyon 250 bin TL'ye çıkardıklarının altını çizen Kurum, “0.79 faiz, 10 yıl vadeyle, bir milyon 250 bin liraya kadar kredi imkanı tanıyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması adına müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. Burada riskli binalarda müteahhitlere 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle 250 milyona kadar kredi imkanı getiriyoruz. Kentsel dönüşümü hızlandıracak, şehirlerimizi daha dirençli hale getirecek bu çalışmamız hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.