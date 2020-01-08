Kentsel ve Mimari dokunun korunması ödülü Mehmet Çınar'a

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 16 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te UNESCO binasında düzenlenecek törene katılarak, 2019 Yılı Uluslar arası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülünü alacak.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi', Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) tarafından desteklenen Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 2019 Yılı Uluslar arası İdeal Kent Ödülleri çerçevesinde; 2019 Yılı Uluslar arası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülüne layık görüldü. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un kadim medeniyetinin dünya çapında yakından tanınmasını sağlayacak bu özel ödülün detaylarını ilk kez Yeşilyurt Belediyesi Meclisinin Ocak Ayı Toplantısında Meclis Üyeleriyle paylaştı. Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarının ulusal anlamdaki değerli ödüllerin ardından uluslar arası çapta da ödüle layık görülmesinin gururunu yaşadıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "İki ay önce Ankara'da düzenlenen Uluslar arası İdeal Kent Toplantısında yaklaşık beş veya altı projemizle ilgili bilgiler paylaşmıştık. Projelerimizden bir tanesi olan ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama' projemiz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı tarafından desteklenen Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 2019 yılı Uluslar arası İdeal Kent Ödülleri yarışmasında, jüri ve değerlendirme heyeti tarafından 2019 Yılı Uluslar arası Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması ödülüne layık görüldü. 16 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te UNESCO binasında düzenlenecek ödül törenine katılarak, hem ödülümüzü alacağız hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen davetlilere Yeşilyurt'umuzun güzelliklerini ve projelerimizi anlatacağız. Bu ödülü tüm Malatya ve Yeşilyurt'lular adına büyük bir gurur ve onurla alacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak tarihi güzelliklere sahip bölgelerimizin başında gelen Kadim Çırmıhtı'mızda 2014 yılından beri kentsel dönüşüm ve yenileme, ecdat yadigârı tarihi eserlerin restorasyonu ve diğer farklı yatırımlarla bu bölgemizi iç ve dış turizme kazandırma noktasında ciddi yatırımlar yapmaktayız. Beylerderesi ile Gündüzbey arasındaki bölgeyi ‘Lezzet Vadisi' projesiyle turizme kazandırmak adına dikkat çekici yatırımlar ve kentsel dönüşüm projeleri uygulamaktayız. Tarihi Kebir Camimizin restorasyonunu tamamladık, restorasyonu devam eden Tarihi Konakların bulunduğu caddeyi ‘Lezzet Caddesi' olarak değiştirdik. Buradaki konaklarımızı Butik Otel, Yeşilyurt Mutfak Sanatları, Gastronomi Müzesi, Kent Belleği Müzesi, yöresel ürünlerin satışının yapıldığı Restaurant ve Millet Kıraathanesine dönüştürme noktasında yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Eski Belediye Binamızın Tekstil Müzesine dönüştürülmesinin yanı sıra Kebir Camimizin ön tarafından başlayarak Beylerderesi kadar uzanan dere yatağını ıslah ve ışıklandırma çalışmasıyla güzel bir görüntüye kavuşturmak adına çalışmalarımıza başladık. Yıllardır atıl durumda bulunan Gedik Tepesini gerek sosyal tesis gerekse de Namazgah ve şu anda toplantımızı yaptığımız Gedik Kültür Eviyle farklı bir görüntüye ulaştırdık. ‘Macera Parkı ve Sosyal' projemiz ile Şahintepe'sini de ‘Lezzet Vadisi' kapsamına alarak bu projemizin boyutunu genişlettik. Bu tür kentsel dönüşüm projelerimizle Kadim Çırmıhtımızın tüm zenginliklerini dünyayla buluşturacağız. Bu bölgemizi, uluslar arası ödüle layık görülen ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama' projemiz ile dünya gündemine taşımış olacağız" dedi.

Çınar, “Kentin gelecekteki vizyonu ve büyüme eğilimleri konusunda kamu yararını önceleyen planlama çalışmalarını, insanı merkeze alan kentsel dönüşüm uygulamalarını, kentsel ve mimari dokunun korunmasını, kentlerde kimlik ve kültür inşası çabalarını, ekolojik çevre düzenlemelerini, yaya merkezli şehircilik uygulamalarını, toplu taşımayı özendiren çalışmaları, kentlerde katılımcı demokrasinin inşasını önemseyen ve bu yönde çaba gösteren kentsel aktörleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır" diye konuştu.