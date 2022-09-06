İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalandı

Malatya’da aralarında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.

Malatya'da aralarında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile birlikte aranan 16 şahıs yakalandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevedeki çalışmalarını devam ettiren ekipler yağma suçundan 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K. A. ile birlikte kasten adam öldürme suçlarından 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.İ. , 12 yıl hapis cezası bulunan C.D. ve çeşitli suçlardan aranan toplamda 16 şahsı yakalanarak gözaltına aldı.


16 şahıs polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.