İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı

Malatya’da biri 20 yıl 10 ay diğeri 11 yıl 8 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

Malatya'da biri 20 yıl 10 ay diğeri 11 yıl 8 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Malatya Ağır Ceza İlamat Masasınca birden fazla kişi tarafından birlikte silahla yağma ve kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçlarından 2 farklı aranması olan ve kesinleşmiş 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E. İ. ile kasten adam öldürme suçundan aranması olan ve 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.D.'nin kent merkezinde saklandığı bilgisi üzere Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki takip başlatıldı. Yapılan fiziki takip sonrası iki şahısta saklandıkları adreslerde yakalandı.


Her iki şahıs polis merkezindeki işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

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