Keskin: “Esnafın Bağ-Kur primlerine zam yapılmamalı”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "2019 yılında Bağ-Kur primlerinde artış yapılmamasını istiyoruz" dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücrette yapılan artışın Bağ-Kur primlerine de yansıyacağını belirterek, “2019 yılı asgari ücret, yüzde 26,05 artış ile brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira oldu. Sigorta prim tutarları her yıl asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretteki artış nedeniyle 2019'da Bağ-Kur'lunun en düşük SGK primi 882,6 TL olacak. 2018'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan esnaf ve sanatkar camiası da her kesim gibi olumsuz etkilenmiştir ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2019 yılında Bağ-kur primlerine zam yapılmaması talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Keskin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerine cevap vermiş, bazı zorunlu tüketim kalemlerinde de indirim yapılacağı müjdesini kamuoyu paylaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan asgari ücretteki artışın Bağ-Kur primlerine yansıtılmaması konusunda da müjde bekliyoruz" ifadelerini kaydetti.