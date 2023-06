Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası müsabakalarında önemli başarılar elde eden Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımının şampiyon sporcularını ağırladı.

Yeşilyurt Belediyesi Kick-Boks Takımına verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan takım antrenörü Yakup Yiğit, Ocak ayında Şanlıurfa'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında üç altın ve bir bronz madalya elde ettiklerini belirterek, “Ardından İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupasında ise iki bronz madalya alarak turnuvaları başarılı bir şekilde tamamladık. Deprem sürecinde hayata sporla tutunup önemli başarılar elde eden sporcularımızla gurur duyuyoruz, onların bu azmi ve gayreti her türlü takdirin üzerindedir. Takıma her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile Kulüp Başkanımız Oktay Özevren'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Mardin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında da aynı başarıyı elde etmek istediklerini belirten Yiğit, burada alacakları puanlara göre Milli Takım forması giyerek Malatya ve Yeşilyurt'u başarıyla temsil edeceklerini ifade etti.

Şampiyon sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Kick-Boks takımlarının azim, gayret ve çabayla birlikte elde ettikleri başarıların herkesi gururlandırdığını belirterek, “Kazanılan başarıların yanı sıra sporcularımızın turnuvalarda gösterdikleri azim ve gayretleri, örnek bir takımın ortaya çıkmasını sağlarken, bu güzel tablo bizleri daha fazla sevindirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediyesi olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden Çınar, “Onların hayatın her alanında başarılı olması için her türlü katkıyı sağlıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çok sayıda turnuvada kazandıkları başarılarla kendilerini kanıtlayan, dünya üçüncülüğü gibi önemli başarıların sevincini bizlere yaşatan sporcularımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bizler bir yandan deprem yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan gençlerimizin hem eğitim hayatlarında hem de sosyal ve sportif hayatlarında başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizin gelecekte ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi daha güzel başarılarla temsil edeceklerine bizler inanıyoruz. Hepimizi gururlandıran bu başarılarda emeği olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.