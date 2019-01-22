Kick Boksta 3 gümüş 1 bronz madalya

Malatyalı sporcular Antalya'da 14-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 3 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde düzenlenen ve 60 ilden yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı turnuvada Malatya Bilcan Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Begonya Dilara Çetinkaya 60 kiloda, Ahmet Demir 94 kiloda, Melih Selçuk 74 kiloda Türkiye 2'incisi, Özge Çalışkan ise 70 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Başarılı sporcuların antrenörü Caner Ertaş organizasyonun ulusal düzeyde önemli bir turnuva olduğunu kaydederek dereceye giren sporcularını tebrik etti. Ertaş, “Antalya'da 2 bini aşkın sporcunun katıldığı organizasyon hem maliyet hem de başarılı olma konusunda zor katılım gerektiren turnuvaydı. Malatya'yı temsilen müsabakalara iki kulüpten 15 sporcu katıldı. Malatya'dan 5 sporcu ile katıldık. Çok şükür emeklerimizin karşılığını alarak 4 sporcumuz madalya kazandı. Sporcularıma, ailelerine ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.