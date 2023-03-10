CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da iş dünyasıyla bir araya geldi. Kılıçdaoğlu burada yaptığı açıklamada fabrikaların çalışması gerektiğini söyledi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Malatya'ya gelen CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş dünyasıyla bir araya geldi.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor, üretim yapmaları gerekiyor, ihracat yapmaları gerekiyor, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişelerini aktardılar. Bunu buradan dillendiriyorum, kendilerine de söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder de kazandığımızda görecekler. Bu bölgede, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, böyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim. Buradan da iktidara çağrı yapmakta benim görevim. Biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz” dedi.

Kırsal bölgelerde sorunların olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Süt üreticilerinin sütümüzü satamıyoruz, arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz diye bir sitemleri oldu. Et ve Süt Kurumu yetkililerine ve Toprak Mahsulleri Ofisine buradan çağrı yapıyoruz. Kayısı var elde onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu, süt üreticilerinden ellerindeki sütleri satın alsınlar. Dolayısıyla sosyal devlet ise şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak, bunların yapılması lazım. Yaraların bu bağlamda sarılması lazım, bir an önce sarılması lazım. Çadır sıkıntıları ve konteyner sıkıntıları var, bunlar dile getirildi. Kendilerine de söyledim, iş dünyasına da ifade ettim, buradan da ifade ediyorum. Kim konteyner üretiyorsa ve biz bu işleri bulamıyoruz diyorsa, kim çadır üretiyor ve biz çadırı satmak için müşteri bulamıyoruz diyorsa bize haber versinler, bana haber versinler. Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza haber versinler. Derhal konteynerleri ve çadırları alacağız ve deprem bölgesine bunları getireceğiz. Yaraların sarılması çok önemli, esnaf da son derece sıkıntılı bir pozisyonda. Esnafın da sorunlarının çözülmesi lazım. Onların bankalardan, esnaf kooperatiflerinden aldığı krediler var. En azından bu kredilerin ötelenmesi, silinmesinden yanayız, faizlerin silinmesi gerekiyor. Onun da biraz rahatlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu sorunları onlar dile getirdiler ve biz de kendi düşüncelerimizi iş dünyasıyla paylaştık” diye konuştu