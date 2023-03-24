Kılıçdaroğlu'na çadır kent ziyaretinde zor soru: "HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakının parti genel başkanları Malatya'da iftar programına katıldı. İftar öncesi çadır kent ziyaretinde bulunan altılı masaya üyelerine ise bir vatandaş tepki göstererek, “Başkanım HDP'ye de bakanlık verecek misiniz?” diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'ya ittifak üyelerinin genel başkanları ile birlikte geldi. İftar programı öncesi Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Doğa Cadde AVM arkasındaki çadır kentti ziyaret etti. Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler çadır kentten ayrılacağı esnada bir vatandaş, “Başkanım HDP'ye de bakanlı verecek misini?” diye bağırıp tepki gösterince güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki siyasi parti genel başkanları daha sonra iftar programına katıldı. İftar öncesi depremde hayatlarını kaybedenler için mevlit okutulurken, Millet İttifakı'nın üyeleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ezana kısa bir süre kalan salona geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da programa katılan isimler arasında yer aldı.

İftar sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği depremler nedeniyle acılarının büyük olduğunu belirterek, “Mübarek bir aydayız. Birbirimizi kucaklamamız gereken bir aydayız. Kini ve öfkeyi yüreğimizden atıp dostluğu birliği, beraberliği pekiştirmemiz gereken bir aydayız” dedi.

Cumhurbaşkanlığını kazandığında depremzedelere yapılacak konutları ücretsiz verecekleri sözünü de tekrarlayan Kılıçdaroğlu, bununla ilgili de hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Programın ardından siyasi parti liderleri Malatya'dan ayrıldı.