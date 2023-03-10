Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs yorumu: "Hayırlı uğurlu olsun"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin resmileşmesinin ardından Malatya'da yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin seçime, değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim kararı alınması ve 14 Mayıs tarihinin resmileşmesiyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, seçim tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin seçime, değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerini ziyaret etmek üzere bölgeden ayrıldı.