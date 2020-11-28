İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kilit kırma uzmanı 2 hırsız tutuklandı

Malatya’da 6 evden kapı göbek kilidini kırmak suretiyle hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Malatya'da 6 evden kapı göbek kilidini kırmak suretiyle hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya'da 6 farklı ikamette meydana gelen kapı göbek kilidini kırmak suretiyle ikametten hırsızlık olayları ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada olayları gerçekleştiren şüpheli 2 şahsın eşkali tespit edildi. Şahısların Diyarbakır'dan hırsızlık amaçlı geldikleri anlaşıldı. Hırsızların Diyarbakır'a dönebilecekleri değerlendirilerek gerekli tedbirler alındı. Diyarbakır yol güzergâhta durdurulan bir minibüste 2 zanlı yakalandı. Çalınan malzemeler şüphelilerin oturdukları yolcu koltuklarının arasında bulundu. Şüpheli M. A. ve M. Ç. gözaltına alınırken, şahıslar çıkarıldığı mahkemece 6 dosyadan ayrı ayrı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Tutuklanan hırsızların karıştıkları olaylar ise şöyle açıklandı:


"Müşteki B.S. ye ait Öz Alper Mahallesinde bulunan adreste 2 adet tablet, 1 adet cep telefonu, bakım seti, 3 adet kol saati ve muhtelif takılardan yüzük ve bileziğin çalınması olayı, müşteki M.K. ye ait Zaviye Mahallesinde bulunan adreste 2 adet gümüş yüzük, 1 adet cep telefonu ve 1 adet kolye ucunun çalınması olayı, müşteki G.Ş.ye ait Hacı Abdi Mahallesi'nde bulunan adreste 1 adet cep telefonu ve 200 TL çalınması olayı, müşteki H.U.'ya ait Şeyh Bayram Mahallesinde bulunan adreste 1 adet cep telefonun çalınması olayı, müşteki A.T.A.'ya ait Öz Alper Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlığa teşebbüs-mala zarar verme olayı (3 bin TL maddi zarar); müşteki M. K.'ya ait Zaviye Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlığa teşebbüs-mala zarar verme olayı (500 TL maddi zarar).”


Öte yandan İlyas Mahallesi'nde çalınan çapa motoru Hidayet Mahallesi'nde terk vaziyette bulundu. Çapa motoru müştekisine teslim edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.