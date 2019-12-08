Kimsesiz yaşlı adam yardım bekliyor

Malatya'da yalnız yaşayan Mustafa Akbulut, Çöp Konteynerlerinden topladığı ekmeklerle karnını doyuruyor.

Çaresiz ve kimsesiz olan Akbulut, kendisine uzatılacak bir yardım eli bekliyor. Akbulut, Battalgazi İlçesine bağlı olan Beydağı mahallesinde tek odalı bir evde hayatta tutunmaya çalışıyor.

60 Yaşındaki Mustafa Akbulut, “ Elektriği olmayan tek odalı evde yaşıyorum. Çöpten bulduğum gaz lambası ile aydınlatmaya çalışıyorum" dedi. Eşinin ve çocuklarının maddi imkansızlıktan dolayı kendisini terk ettiğini ifade eden Akbulut, “Çocuklarımı barındıramadım. Sadece bir odam var. Çocukları annesi aldı götürdü. Ben gidemedim burada kaldım. Çocuklarımı ben nasıl geçindireyim. 3 tane çocuğum vardı, onlar da gitti” ifadelerini kullandı.

Çaresiz adam, yetkililere ve hayırsever vatandaşlara seslenerek, kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor. Akbulut, “Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanlığı tarafından bana iş verildi. Orada çalışmaya başladım. Çok sevindim, buradan kurtuldum diye. Allah'a şükür ettim. Çalışma süresi 6 aydı, çalıştım, süre dolduğu için işten çıkardılar. Daha sonra. TOKİ ‘den bir artı bir ev verdiler. Ama kirayı ödeyemediğim için oradan çıkarıldım. Şimdi Beydağı mahallesinde tek odalı bir evde yaşıyorum. Kaldığım evde yakacak yok. Çöplerden topladığımı yakarak ısınmaya çalışıyorum. Evimde odun kömür yok. Battalgazi İlçesi Vakfına gittim, yetkililerle görüştüm gelip eve bakacağız dediler kaç, aydır evime gelen giden olmadı. Kış mevsimde yakacak bir şey yok. Yetkililere sesleniyorum Malatya Valimiz Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder sesleniyorum. Bana iş versinler bana yardım etmelerini bekliyorum. Evimde Odun ve kömür olmadığı için eski kıyafetleri yakıyorum. Evim çok soğuk, gidecek bir yerim yok. Kış mevsimde ben burada üşüyorum. Kış mevsimi olması nedeniyle evim durumu iyi değil. İçeri kar ve yağmurdan dolayı su alıyor. Evde elektriğim kesik olması nedeniyle gaz lambası yakıyorum, beni tanıyan arkadaşlarım ekmek veriyor” diye konuştu.