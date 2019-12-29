İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kiraladıkları evde define aradılar

Malatya’da kiraladıkları evde kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüpheliler fark edilince kazma ve kürekleri bırakarak kaçtı.

Malatya'da kiraladıkları evde kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüpheliler fark edilince kazma ve kürekleri bırakarak kaçtı.


Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; H.B.'ye ait Sevinç Sokak içerisinde bulunan 2 katlı kerpiç bir evde kazma -kürek sesi duyan komşular eve giderek kapıyı çaldı.Kapı açılmayınca durum polis ekipleri ile aynı sokak içerisinde ikamet eden ev sahibi H.B.'ye bildirildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri evin bir odasının 1 metre derinliğinde kazıldığını belirlerken,olay yerinde 1 kazma 2 kürek buldu.


Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri kazı yapılan odanın cam bölümünün plastik kasalarla kapatıldığını, şüphelilerin ise durumun fark edilmesi üzerine evin arka kapısında kaçtığını tespit etti.


Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.