Kiraz Festivalinde İlyas Yalçıntaş rüzgarı esti

Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinin davetlisi olarak Malatya'ya gelen son dönemin popüler isimlerinden İlyas Yalçıntaş, konser alanını dolduran binlerce Malatya'lı hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Sunduğu eşsiz müzik ziyafetiyle büyük takdir toplayan genç sanatçı, kendisini Malatyalı sevenleriyle buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Bu yıl ncisi düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali etkinlikleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesinin yan tarafında alanda sevenleriyle buluşan İlyas Yalçıntaş, konsere büyük ilgi gösteren Malatyalılara keyifli anlar yaşattı.

Sahnedeki hareketli performansı ve söylediği şarkılarla sevenlerine doyumsuz bir konser yaşatan genç sanatçının şarkılarına tüm vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Malatya'ya gelen İlyas Yalçıntaş, hareketli ve duygusal şarkılarıyla unutulmaz bir gecenin altına imza atarken, şahsına gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Yalçıntaş, ilk kez geldiği Malatya'da karşılaştığı manzaranın ve gösterilen sevginin takdire şayan olduğunu ifade ederken, kendisini Malatyalı sevenleriyle buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile festivalin tüm paydaşlarına teşekkürlerini sundu.

İlyas Yalçıntaş'ın festivale ayrı bir heyecan ve mutluluk kattığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlyas Yalçıntaş gibi son dönemlerin popüler yıldızlarından olan, sesi ve şarkılarıyla özellikle gençlerimizin çok fazla beğendiği genç bir kardeşimizi festivalimizde misafir etmekten çok memnun olduk. Sizler istediniz bizler İlyas Yalçıntaş'ı sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Davetimize icabet edip, Malatya'lı hayranlarına buluşan genç sanatçımıza söylediği güzel şarkılar ve sahne performansından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yalçıntaş kardeşimize keyifli, hareketli ve coşku dolu konser için ayrıca tebrik ediyorum ve bundan sonra ki sanat hayatında başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki festivallerde kendisi ile yeniden bir araya geliriz. Konser alanını tıklım tıklım dolduran 7'den 70'e tüm hemşerilerimizi güzel bir programda bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadık. İşte kardeşlik, dayanışma ve birliktelik budur, gerçekten harika bir manzara oluştu, herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes güzel bir ortamda eğlendi ve arzu ettiğimiz görüntülerin ortaya çıkması sağlandı. Malatya'mızın, Yeşilyurt'umuzun güler yüzünü, huzurunu ve tüm güzelliklerini bu vesileyle bir kez daha tüm dünyaya gösterme fırsatı yakaladık. ‘Anadolu'nun Yükselen Değeri Malatya'mıza', ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt'a' yakışan bir konserle festivalimizi tamamlamanın da ayrıca onurunu yaşıyoruz. Hem festivalimizin etkinliklerine hem de konserlerimize yoğun ilgi gösterip bu sevincimizi paylaşan bütün hemşerilerimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda sizlere hizmet etmenin onuru ve şerefini yaşıyoruz, sizler hizmetlerin en güzeline ve iyisine layıksınız" diye konuştu.

Sevilen şarkılarıyla binlerce kişinin keyifli anlar yaşatan genç sanatçıya, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından Evkur Y.Malatyaspor ve Yeşilyurt Belediyespor forması ile Yeşilyurt'un eşsiz aroma ve muhteşem lezzete sahip meşhur dalbastı kirazı ve dünyaca ünlü Malatya kayısısı hediye edildi.