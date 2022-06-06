Kiraz festivaline ünlü yağacak

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İhlas Haber Ajansı Bürosunu ziyaret ederek, 27'ncisi düzenlenecek olan Kiraz Kültür ve Spor Festivali hakkında açıklamalarda bulundu. Çınar, 24-25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak olan konserlerimizde Kıraç, Mustafa Ceceli ve Manga'yı Malatyalılarla buluşturacaklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı Malatya bürosunu ziyaret ederek festivale dair açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, festival boyunca çeşitli etkinliklerin olacağını ve festivallerini şehrin tanıtımı açısından önemini dile getirdi. Çınar, “ Bu yıl Kiraz Festivali'nin 27'ncisi düzenleyeceğiz. Kiraz festivalinin başlangıcından birkaç gün önce etkinlikler başlayacak. Bitiminden sonra yine birkaç gün o etkinliklerle bağlantılı gelen misafirlerimizin ağırlanması ve Yeşilyurt'un tanıtılmasıyla da devam edecek. Özellikle bu yıl bize gelen yoğun talep üzerine yaz akşamları konserini üçe çıkarttık. Yaz boyunca 24-25-26 Haziran tarihlerinde Büyükşehir Belediyemizin hemen yan tarafındaki toplantı alanı olarak belirlenen alanlarda da konserlerimizi yapacağız. Konserlerimizde 3 önemli sanatçımızla anlaştık, Kıraç, Mustafa Ceceli, Manga konserleri olacak. Kiraz Kültür ve Spor Festivali çerçevesinde şehrimizi bir nebze olsun tanıtmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Festival çerçevesinde birçok etkinliklerin olacağını da dile getiren Çınar, “ Lezzet Caddesinde, Beyler Deresi Şehir Parkında, şehir merkezindeki Çilesiz Semt Pazarında, Yeşiltepe bölgesindeki Çevre yolunun altındaki Melekbaba, Kiltepe, Çarmuzu gibi mahallerimizde birkaç mahallenin ortak noktalarında da yerel sanatçılarımızla o yörede yaşayan halkımızın rahat bir şekilde gelebilecekleri çocuklara yönelik etkinlik, organizasyon, Hacivat, Karagöz, orta oyunu onları eğlendirecek hokkabaz, sihirbaz tarzı etkinliklerle buluşturacağız. Festivalle, bölgemizin tanıtılması, dışardan misafirlerin gelmesi, şehrimizin marka değerinin arttırılması ve şehrimizin dış paydaşlarıyla daha fazla bir araya gelmesi onların bakış açılarının ölçülmesi, onların istişarelerinin yapılması önemli” diye konuştu.

Kültür, sosyal faaliyetler ve festival çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çınar, “ Özellikle birkaç yıldır biz yeşil alan çalışması, çevre ile ilgili çalışmalar, spor çalışmaları, gençlik çalışmaları, kadın aile çalışmaları üzerine çok büyük bir mesafe aldık. Aynı zamanda da şehrimizin sanat kültür şehri. Oluşturmuş olduğumuz müzeler var. Aktif kullanılan 8 tane müzemiz var. Yeşilyurt'ta yaklaşık 14 sosyal tesise ulaştık. Bu tesislerle birlikte şehrimiz de faaliyette bulunan yerel gastronomi merkezlerle de gastronomi restoranlarla da işbirliğine girerek tescillemiş olduğumuz, tescil başvurusunda bulunan yaklaşık 67 ürünümüz var bunların 30 civarı tescillendi. Bunların büyük bir kısmı da bizim ilçemizde yer alıyor. Bu ürünleri tanıtmamız, anlatmamız lazım dışardan gelen misafirlere tattırmamız lazım. Biz dışardan ne kadar çok misafir çekersek turizmi de canlı tutarız. Şehir de canlı olur. Hem otellerimizin doluluk oranı artar hem de bölgede dışardan daha fazla misafir ağırlamış oluruz. Her yönüyle Kiraz Kültür Festivali de bunun bir yanda yansıması ve şehrin tanınması noktasında da güzel ve önemli bir yeri var” şeklinde konuştu.

Festival hazırlıklarını tamamladıklarını ve festivalden sonra da aynı faaliyetleri İstanbul'da da devam etmek istediklerini ifade eden Çınar, “ Bu yılki festivalimize ağırlık veriyoruz. Şimdiden hazırlıklarımız tamamladık. Kiraz Kültür ve Spor Festivali'nden bir hafta kadar sonra da bu yıl İstanbul'da da benzer bir organizasyonla benzer bir tanıtım faaliyeti çalışmamız da var. Yapabilirsek burada yapmış olduğumuz çalışmaları İstanbul'da da anlatırız. Özellikle İstanbul'daki hemşehrilerimizin sahiplenmesi ve dışarıdan daha fazla misafirlerimize ulaşması noktasında da değerlidir diye düşünüyorum. Bütün herkesi şimdiden festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.