Kiraz'dan Büyükşehir Belediyesine borç eleştirisi

Vatandaş bu haldeyken vatandaşın ödediği vergiler ile birileri orada sefa sürmüş” dedi.

Başkan Kiraz, parti binasında basın toplantısı düzenleyerek, Büyükşehir Belediyesinin açıklanan borcu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kiraz, "Uzun yıllardır bir şeyi ifade etmeye çalışıyoruz. Seçim döneminde bir şeyleri anlatmaya çalıştık. Malatya Belediyesinin gerçekten Malatya'yı ne hale getirdiğini anlatmaya çalıştık çabaladık. Belediyenin borcunu gösteren bu rakam aslında bizim yıllarca çırpındığımızı çok açıkça ortaya koyan bir rakam oldu. Dolayısıyla Malatya Belediyesinin AK Parti dönemindeki yöneticiler tarafından nasıl soyup soğana çevrildiğini adeta bir Malatya bir rakamdan öğrenmiş oldu. Bir Büyükşehir Belediyesinin önemli gelir kaynakları var. Kişi başı hepimiz biliyoruz ki bütçeden herkes bir pay alır. Yine bir Büyükşehir Belediyesinin halkın ödemiş olduğu vergilerden önemli gelirleri var. Malatya'da halen büyük şehrin kapsamı altında olan ama bu tarihte utanç duyduğumuz kanalizasyonu olamayan köyler var. Lağımı köy içlerine akan birçok mahallemiz var. Yollarından geçilemeyen birçok mahallemiz var. Birçok köyümüz var. Utançla ifade ettiğimiz köylere gitmemişken Malatya merkezde bir çivi belediye başkanı tarafından çakılmamışken belediye birde baktık yeni döneme girerken yine aynı belediye şişti şişti bir yerde patlayacaktı bugün buraya kısmet oldu ve burada patladı. Bir bakıyoruz belediyenin rakamı ifade etmekte zorlanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oldu bu rakamı duyunca. Altını çizerek şunu ifade etmek istiyoruz, mutlaka Belediye Başkanı çıkıp kalem kalem belediyenin nerede borcu varsa açıklamak durumdadır. Öyle borcu ortaya atıp kenarı çekilmek ile olmaz. Malatya'da hizmet yok. Sadece belediyenin gelirleri yanı sıra bu kadar borçlanmışsan yalan söylemeye gerek yok onun için borçlanmamışsın. Belediyenin yöneticileri kendi babalarının çiftliği gibi bugüne kadar kullanmışlar. Vatandaş bugün manava giremez olmuş vatandaş kuru ekmek soğana muhtaç olmuş vatandaş bu haldeyken vatandaşın ödediği vergiler ile birileri orada sefa sürmüş” diye konuştu.