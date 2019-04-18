Kiraz'dan Cömertoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Arapgir Belediye Başkanlığına seçilen Haluk Cömertoğlu makamında ziyaret ederek ‘ hayırlı olsun' dileklerini paylaştı.

Ziyarette konuşan Cömertoğlu Arapgirlilerin bugüne kadar yapılan seçimlere nazaran 31 Mart seçimlerinde farklı bir duruş sergilediğini belirterek;" Arapgir dünü ile bugünü ile hep konuşuldu bundan sonrada konuşulacak.Türkiye'de bir seçim yapıldı dünde İstanbul Ekrem İmamoğlu'na teslim edildi.Yani İstanbul'un şehrül emini İmamoğlu oldu.Arapgir'de de halkımızın desteği ile de Cömertoğlu ve CHP'nin çalışma ekibi oldu.Burada her biriniz çok büyük gayretler verdiniz özveri ile milleti kucakladınız.Bugüne yapılan seçimlerin dışında farklı bir duruşu sergilediniz.CHP'nin ana muhalefet olarak hem TBMM'de hemde yerel yönetimlerde duruşu halkı kucaklayışı bir o kadar daha emanet ve yük olarak da misyon olarakta arttı.Dolayısıyla, bunun bir sorumlusu olarak yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının ötesinde genel beklentilerinde cevap vericisi de olarak her birimize büyük görevler düşüyor.Ben desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum.Niyetimiz Malatya'ya hizmet etmek ve Malatya'yı daha yaşanabilir hale getirmektir.Milletinin emanetçisi olarak burada görev yapıyor olup görev süresi bittiğinde zamanda dua alan olmaktır."dedi

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz ise;" Arapgir tarihsel damarları olan önemli şahsiyetlerin yetiştiği önemli bir ilçemiz.Başkanımız Cömertoğlu'da ise Arapgir'de ayrım yap yapmadan tarafsız bir anlayışla hizmet ediyor ve Arapgir'i daha iyi bir noktaya getirme noktasında çabaları var.Cömertoğlu ismi Malatya'yı aşmış Malatya'nın saygı duyduğu bir isim.Bu dönem CHP'den başkan olarak seçildi başkanımıza başarılılar diliyoruz.Başarılı olacağına bizi ve Arapgirlileri mahcup etmeyeceğine inanıyoruz.Çünkü geçmişte yaptıkları gelecekte yapacakları için bir teminat bir gösterme" diye konuştu