Kiraz'dan muhtara hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Cemal Gürsel Mahalle Muhtarı Ali Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Kiraz, “Cemal Gürsel Mahallesini herkes biliyor ki Malatya'nın en büyük ve en eski yerleşim yeri olan mahallelerinden birisi. Diğer gezdiğimiz pek çok muhtarlığımızın muhtar evleri güzel binaları var. Ancak Cemal Gürsel mahallesine geldiğinizde böyle bir binanın olmadığını görüyoruz. Cemal Gürsel Mahallesinde de bir muhtar evi yapılmasını istiyoruz. Hizmetini daha sağlıklı verebilmesi için buna ihtiyaç var. Mahalle sakinlerinin daha rahat hizmet alabilmesi için Cemal Gürsel Mahallesinin muhtarlığının da ihtiyacını karşılanması gerekiyor. Hem Yeşilyurt hem de Büyükşehir belediye başkanlarına mahallenin talebini ileteceğiz. Muhtarımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ayrıca Cemal Gürsel Mahallesi en merkezi ve en kalabalık mahallelerden birisi olmasına rağmen hiçbir hizmet alamadığını yıllardır görüyoruz. Ve bugün de imar gibi herkesin muzdarip olduğu bir konunun henüz çözülemediğini görüyoruz. Altyapı ve üstyapı konusunda hiçbir sorunun çözülmediğini ve Cemal Gürsel Mahallesine bu hizmetin layık görülmemesinin sebebini merak ediyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Ali Doğan ise, “CHP heyetinin ziyaretinden dolayı çok memnunuz. Muhtarlık binası çok dar, ancak iki kişi içeri de hizmet alıyor üçüncü kişiye yer olmuyor, misafirlerimiz geldiğinde ağırlayamıyoruz. Yeşilyurt ve Büyükşehir belediyelerinden uygun bir yer talep ediyoruz” diye konuştu.