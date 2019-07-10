Kiraz'den belediyeye eleştiri

Kiraz, açıklamasında ilk olarak borç eleştirisi yaparak belediyenin borcunun detaylarını merak ettiklerini söyledi. Kiraz, belediye de işe gitmeden para alana çalışanların olup merak ettiklerini kaydederek, kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Kiraz, "Biz iyi ve doğru olan şeyin yanında olduğumuz ifade ettik. Ama eksik ve yanlış yapılan her şeyin de karşısında olacağız. Eksik yapılan hizmetleri her zaman gündeme getireceğiz bundan hiç kimse bizi alı koyamayacak. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğa oturur oturmaz bir borç açıklaması yaptı. Biz borç detaylarının rakamlarını merak ediyoruz çünkü sonrasında daha önce belediye başkanlığı yapmış olan herkes çıktı bu borcu farklı rakamlarla verdi. Şuanda kafa karışıklığı var. Biz biliyoruz ki resmi borç belediyenin verdiği borç ama bunun kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Belediyede yılarca har vurup harman savurmuşlar. Babalarının çiftliği gibi kullanmışlar. Buradan bir soru daha soruyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesinde bankamatik memurunun sayısı kaç. İşe gitmeden ay sonunda bankamatikten aylığı alan kaç personel var. Bunun açıklanması istiyoruz. Bunu açıklasınlar” diye konuştu.