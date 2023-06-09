Kırkgöz Sahil Projesi'nde sona gelindi

Malatya'yı ilk kez sahille buluşturacak olan Kırkgöz Sahil Parkı Projesi'nde sona gelindi. Yaklaşık 1 ay sonra açılması planlanan sahil projesinin bölgeye ayrı bir hava katacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sahil şeridinin bu yıl asfaltlanmasının yapılacağını söyledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Gölü'nün Kırkgöz mevkiinde yapımı büyük hızla devam eden sahil projesinde sona gelindi. Battalgazi Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen projenin tamamlanması ile denizi olmayan Malatya sahile kavuşacak. Battalgazi'nin turizm değerini attıracak olan ve içerisinde, piknik alanı, çocuk oyun alanı, kuş gözlem kulesi, seyir anfi ve foto alanı, dinlenme ve gezi alanları, doğal seyir ve oturma alanı, su kenarı pergole, otopark, seyir terası ve özellikle yeşil alanlarının ön plana çıktığı proje 1 ay sonra halka acıkacak. Proje hakkında bilgiler veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, göreve gelir gelmez baraj gölünün halkın istifadesine sunulması adına harekete geçtiklerini söyledi. Atıl durumda olan bölgeyi canlandırma ve denizi olmayan Malatya'yı sahile kavuşturma adına başlattıkları projenin ilk etabının 1 ay içinde tamamlanacağını söyleyen Güder, “Su insan yaşamında ve rehabilitasyonunda önemli bir faktör. Uzun zamandır burada bir barajımız, suyumuz var ama istifade edemiyorduk. Buranın ekonomik olarak da canlanması ve bölge turizmine değer katması adına yaptığımız çalışmalar sonunda inşallah 150 bin metrekarelik bölümü kısa süre sonra halkımızın ziyaretine açacağız" dedi.

Malatya'da pandemi süreci ve sonrası yaşanan asrın felaketi ile vatandaşların psikolojik olarak da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Güder, sahil projesi ile birlikte vatandaşların buraya gelerek stres atma noktasında da rahatlayabilecekleri bir ortam oluşturduklarını söyledi.

Atabey iskelesi ile arada buluna 13 kilometrelik sahil yolunun da bu yıl asfaltlanacağını kaydeden Güder, sahil şeridi yolunun da tamamlanması ile bölgenin turizm açısından bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.