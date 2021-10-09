Kırmızı ışıkta bekleyip yeşil ışıkta geçen köpek görenleri şaşırtıyor

Malatya'da bir köpeğin vatandaşlar gibi yaya geçidinde kırmızı ışıkta bekleyip, yeşil ışık yanınca karşıya geçmesi görenleri şaşırttı.

Malatya merkez İnönü Caddesi kapalı çarşı yakınındaki kavşaktaki yaya geçidinde ışıklarda vatandaşlar beklerken, köpeğin de karşıya geçmeyip beklediğini gören Cevdet Bozdağ isimli vatandaş, cep telefonu kamerasını açıp köpeğin kırmızı ışıkta beklemesini ve sonradan ise yeşil ışık yanınca vatandaşların ve köpeğin karşıya geçmesini görüntüledi.

Köpeğin vatandaşlar gibi kırmızı ışıkta beklemesi ve sonradan ise yeşil ışık yanınca vatandaşlar ile beraber köpeğin karşıya geçmesini görenler değişik yorumlar yaptı.