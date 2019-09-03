Kırtasiyecilerde alışveriş yoğunluğu

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kalırken Malatya'daki kırtasiyecilerde yoğunluk başladı.

9 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalması ile birlikte yeni eğitim öğretim dönemi başlayacak. Veliler çocuklarının okul malzemelerini tedarik etmek için şu sıralar kırtasiyecilere yoğunluk gösteriyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Deniz Kitap Evleri sahibi Mesut Özdemir, ilkokula yeni başlayan bir öğrencinin 200 TL, ortaokul öğrencilerinin 300 TL, lise öğrencilerinin de 400 TL'lik bir bütçe ile bu sene tüm kırtasiye ürünlerini alabileceğini söyledi.

Özdemir, sektörün yaklaşık 11 aydır bu zamanı beklediğini belirterek, “Okul zillerinin çalmasına çok kısa süre kaldı ve veliler de kırtasiye ilgili tedarikleri ile ilgili heyecanlı bir telaş başladı. Tabi kırtasiye sektörü gereken hazırlıkları yaptı fiyatlarını hazırladı, indirimleri hazırladı ve artık müşterileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladılar. Kırtasiye sektörünün en bereketli ayı Eylül ayıdır. Bir bütçe yaptığımızda kırtasiye ile ilgili yaklaşık 200 TL ilkokul öğrencileri, 300 TL ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri yaklaşık 400 TL ile bu sene kırtasiyelerini alabilecekler. Kırtasiyelerde indirimler söz konusu” şeklinde konuştu.

Özdemir, velilere uyarılarda bulunarak, bilinen, kaliteli ve yerli ürünleri tercih etmeleri için çağrıda bulundu. Özdemir, “Esasında yerli ve bilinen ürünler akabinde kansere yol açan ve çocuklarımıza tehlike saçabilen ürünlerimiz var. Bunlara nasıl dikkat edilecek? Bu noktada her ürünün arkasında kendi laboratuvar imkanına göre bazılarında TSE belgeleri, bazılarında CE belgeleri bazılarında da EAN 71 den başlayıp 79 kadar giden belgeler var. Sonuçta ürünlerin arkasına baktıklarında bunları görebilecekler. Bunlarda yanılmamak için bildiğiniz kırtasiyelerden bildiğiniz markaları aldığınızda bu tür tehlikelerden çocuklarınızı uzak tutmuş olacaksınız. Tehlike var deyip geçmeyin en basit örneği oyun hamurlarında ki kaliteli olmayan ürünlerde egzamalar yine silgilerde ve boyalarda kanserojen maddeler, keçeli kalemlerde su bazlı yapıştırıcılarda sorbent içerenlerde uçucu maddeler tabi bunlarda bağımlılığa kadar götürebilecek imkanları çocuklara ulaştırıyorlar bundan uzak durmak için bilinen kırtasiyeciden sizin bildiğiniz devamlı alışveriş yaptığınız kırtasiyeci meslektaşlarımızdan alışveriş yaparak bildiğiniz markalardan tercih etmelisiniz” ifadelerini kullandı.