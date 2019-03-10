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Kırteke seçim çalışmalarına hız verdi

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmalarına hız verdi.


Kırteke seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesine Bağlı Altunlu , Dede, Kara Pınar ve Sahil Mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Kırteke, “31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yerel seçimler önemli, vatandaşlarımız sandık başına giderek tercihlerini yapmalılar. Cumhur İttifakı önemli, ülkemizin geleceği için çocuklarımızın geleceği için önemli. Akçadağlı hemşehrilerimiz sandıkta tarih yazacak inşallah. Akçadağ ilçemizi için projelerimiz hazır Belediye Başkanlığına seçildiğimiz gün itibariyle, ilçemize eşit şekilde hizmet götüreceğiz nerede eksik varsa oraya hizmet gidecek” diye konuştu.

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