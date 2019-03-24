Kırteke seçim çalışmalarına hız verdi

Ziyarete AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Vatandaşlar tarafında yoğun ilgi ile karşılanan Kırteke, “İlçemize bağlı olan Esenbey Polat Uşağı mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Seçimler önemli, Akçadağ ilçemiz 31 Mart sabahı sandık başına gidecek ve Cumhur İttifakı Akçadağ'da tarih yazacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere söylediği gibi Gönül belediyeciliği yapacağız Akçadağ ilçemiz için projelerimiz hazır, kapı kapı gezerek, projelerimizi anlatacağız” diye konuştu.