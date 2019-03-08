Kırteke seçim çalışmalarını sürdürüyor

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kırteke, “Akçadağ ilçemiz inşallah 31 Mart'ta sandıkta tarih yazacak” dedi.

Kırteke, “31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Akçadağ ilçemize bağlı olan Keklik Pınar Mahallemizin sakinleriyle bir araya geliyoruz. Seçimler çok önemli Akçadağ ilçemizde sandıkta tarih yazacak inşallah. Bizler görev geldiğimiz takdirde herkes eşit şekilde hizmet götüreceğiz” diye konuştu.