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Kırteke seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, seçim çalışmaları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Keklik Pınar Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.


Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kırteke, “Akçadağ ilçemiz inşallah 31 Mart'ta sandıkta tarih yazacak” dedi.


Kırteke, “31 Mart yerel seçimler kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Akçadağ ilçemize bağlı olan Keklik Pınar Mahallemizin sakinleriyle bir araya geliyoruz. Seçimler çok önemli Akçadağ ilçemizde sandıkta tarih yazacak inşallah. Bizler görev geldiğimiz takdirde herkes eşit şekilde hizmet götüreceğiz” diye konuştu.

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