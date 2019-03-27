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Kırteke seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı olan Aksüt ve Demirciler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek destek istedi.


Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan “Akçadağ ilçemize hizmet etmek için yola çıktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız ve tüm gönülleri kazanacağız. 31 Mart sabahı vatandaşlarımızı sandık başına gidecek ve tarih yazacaklar, bizler kapı kapı gezeceğiz vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyeceğiz. Akçadağ ilçemiz modern bir ilçe olacak Türkiye'ye örnek olacak” diye konuştu.

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