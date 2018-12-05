Kış aylarında kan bağışı azaldı

Osman Özgül, Kış aylarında kan bağış sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi.

Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Gül, kan bağış oranın her yıl Ramazan ve kış aylarında düştüğünü belirterek, kan bağışı çağrısında buldu. Kan bağışcılarının büyük bölümünün meydanlarda olduğunu hatırlatan Gül, kış mevsimi ile birlikte bozan havaların bağış oranlarını da olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kan bağışı oranın düşüşünde yılın 2 dönemi vardır. Biri Ramazan ayı dönemi ikinci olarak da kış aylarında bir düşüş olur. Kan bağış oranında gerçekten bir düşüş meydana geldi. Biz kan bağışının yüzde 90' ına yakının meydanlardan alıyoruz. Vatandaşlarımız hava muhalefetinden dolayı bu aylarda çok fazla meydanlara çıkamıyorlar bu durumdan dolay da kan bağışı oranında da düşüş meydana geliyor. Bizler ise bu dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarından takviye yaparak buradaki eksiği karşılamaya çalışıyoruz fakat meydanlarda olduğu gibi bir bağış alamıyoruz” ifadelerini kullandı

Kan bağışı ile ilgili yanlış bilinenler

Osman Özgül, soğuk havada kan bağışının üşümeye neden olacağı ve kanın yetersiz kalacağı gibi yanlış bilinen konular olduğunu vurgulayarak, "Kan bağışı yapıldığı zaman üşüme gibi bir durum söz konusu değil ve bu konuyla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma da bulunmuyor. Biz kan bağışı yapacak olanların mutlaka kan değerlerine bakılıyor, eğer kan değerleri bağış için yeterli ise kan bağışlarını kabul ediyoruz. Böyle olunca da kişinin kan bağışından sonra herhangi bir üşüme veya başka bir rahatsızlık duyması mümkün değil. Ayrıca kan bağışının insan vücuduna zararı olmadığı gibi başka birinin hayatını kurtarmaktadır” dedi.

Vatandaşlara kan bağışı noktasında da çağrıda bulunan Dr. Özgül, “Kış aylarındayız, hava şartlarından dolayı kan bağışı oranında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu gibi durumlarda Malatya'da Fuzuli Caddesindeki kan bağış merkezine, Adıyaman Ulu Cami karşısındaki kan bağış merkezlerine, Elazığ'da ise Öğretmen evi yan tarafındaki Kan Merkezlerinde bağış yapabilirler ‘kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” şeklinde konuştu.

Geçen yıl hedeflerin üzerinde bir Kan bağışı topladıklarını ifade eden Özgül, "2018'in ilk 11 ayında 65 bin 5 yüze yakın, 2017'de ise 62 bin 230 ünite kan bağışı yapıldı. Şu an itibarıyla 2017 yılını geçmiş durumdayız. Yıl sonu itibarı ile hedefimiz 69 bin ünite kan bağışı toplamak. Şu anda bölge olarak hedefimize yüzde yüz ulaşmış durumdayız” diye konuştu.