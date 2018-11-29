Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

Bu kapsamda ise değişiklik yapmayan araç sürücülerine 625 TL ceza kesilecek.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2018 tarihi itibariyle başlayacağı ve 1 Nisan 2018 tarihinde sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, kış lastiğinin önemine değinilerek, "İlimizde 01 Aralık 2017 ile 01 Nisan 2018 tarihleri arasında, kamyonet (hususi ve ticari), minibüs ve A türü yetki belgesine kayıtlı otomobillerin tüm lastiklerinin, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar ile sivil toplum kuruluşlarına ait araçların ise araç cinslerine göre uygun kış lastiği takmaları zorunlu hale gelmiştir. Buna bağlı olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince “Kış Lastiği Uygulaması Denetimlerine” ağırlık verilecek olup, uymayan sürücülere 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunun 65/A Maddesi hükümleri doğrultusunda 2018 yılı için 625 TL , (01 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2019 yılı için belirlenecek miktar uygulanacak) idari para cezası uygulanacaktır. Yaklaşan kış mevsimi sebebiyle vatandaşlarımızın, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmeleri maksadıyla, araçlarının kış bakımlarını yaptırmaları ve mevsim şartlarına uygun lastik kullanarak mağdur olmamaları önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.