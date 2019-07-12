Kısa dönem jandarma erlerin yemin töreni heyecanı

İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 26 kısa dönem er için yemin töreni düzenlendi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen Yemin Törenine, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce ile davetliler ve erlerin aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, bir konuşma yapan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdoğan Şahin, yapılan yemininin vatan, millet sevgisi ile vazife ve şeref anlamında olduğunu dile getirdi. Yapılan yeminin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bir asker olunduğunun kabul belgesi olduğunu dile getiren Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sevgili Mehmetçikler bu kutsal ocakta, Atatürkçü düşünce sistemi ışığında aklı ve bilimi rehber edinen, gönlü vatan ile vatandaş sevgisiyle dolu milli, ahlaki, insani değerlere bağlı, çevre bilinci gelişmiş, hukuk ve insan haklarına saygılı, aldığı vazifeyi 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' prensibiyle yerine getirilen birer jandarma olarak yetiştirileceksiniz. Taşıdığınız üniformanın yüce milletimizin şerefinin simgesi olduğunu unutmayın."

Yapılan konuşmanın ardından 375/2 kısa dönem olarak temel eğitimlerini bitiren 26 er yemin etti. Yemin töreninin ardından eğitimlerini başarıyla tamamlan erlere 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün tarafından başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Törenin ardından jandarma erler, heyecanlarına ortak olan aileleri ile buluşarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.