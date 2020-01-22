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Kısa Film Festivali başvurusu başladı

13.

Uluslararası Kısa Film Festivali'ne müracaatların başladığı belirtildi.


Malatya İnönü Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından İletişim Fakültesinin katkılarıyla düzenlenecek Uluslararası Kısa Film Festivali'ne başvurular 22 Ocak'ta başladığı ve 22 Mart 2020'de sona ereceği aktarıldı. Uluslararası Kısa Film Festivali, 20-21-22 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası, belgesel ve kurmaca dalında 4 kategoride düzenlenecek festivalde başarılı olan eserlere toplamda 22 bin TL para ödülü verilecek. Festivalde, açık hava film gösterimleri, atölye çalışmaları gibi etkinliklerin yanında ünlü sinemacılarla gerçekleştirilecek söyleşiler de yer alacak. Genç yetenekleri desteklemeyi ve sinemaya katkı sunmayı hedefleyen festivalde, ulusal yarışmada birinci olacak esere 5 bin TL, 2'nciye 3 bin 500 TL, 3'üncüye ise 2 bin 500 TL para ödülü verilecek.


Festivale katılmayı planlayan yönetmenlerin 22 Mart 2020 tarihine kadar filmlerini göndermeleri gerektiği bildirildi.


Festival hakkında detaylı bilgiye http://inonu.edu.tr/festival internet adresinden ulaşabileceği ifade edilirken, festival ile ilgili soruları ise festival@inonu.edu.tr adresine gönderilebileceği kaydedildi.

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