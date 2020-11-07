Kışın habercisi kestane hem el hem cep yakıyor

Soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu. Çiği 50 liradan satılan kestane, pişmiş olarak 80 liradan işlem görüyor. Kestane kebabın kilo fiyatı 80 liradan satılması nedeniyle, kırmızı et fiyatını geçtiği görüldü.

“Satışlar az”

Malatya'da seyyar tezgahta kestane satanlar da havaların soğuduğu zamanlarda satışların arttığını ifade ediyor. Kestane satıcısı Murat Ateş, bu yıl pişmiş Kestane kilosunun 80 TL olduğunu belirterek, “Geçen yıl 70 TL idi, şimdi ise 80 TL olarak satıyoruz. Çiğ kestanenin kilosu ise 50 TL. Kestanenin tanesi 1 TL'yi buluyor. Sezon yeni başladı. Pandemiden dolayı insanlarımız biraz çekiniyor haklı olarak. Yapacak bir şey yok yani. Vatandaşlarımızın kestaneye karşı alım gücü biraz zayıf. Vatandaşlarımız da fazla almamakta haklı. Çünkü kestanenin kilosu 80 TL. Kırmızı etten pahalı. Biz de burada kilo ile fazla satamıyoruz zaten. Ama 10 TL veya 20 TL olarak satıyoruz. Tadımlık satıyoruz. 6 kişilik aile düşündüğümüz zaman 10 TL veya 20 TL Kestane aldıklarını düşünün. Kaç kişiye kaç tane düşecek, kısacası tadımlık oldu” dedi.

Ateş, Kestanenin insan vücuduna çok faydalı olduğuna parmak basarak, "Hava biraz daha soğuk olunca kestaneye ilgi artıyor. Mısır zaman olduğunda burada mısır satıyoruz, Kestane sezonunda kestane satıyoruz. Malatya merkezde 30 yıldır Kestane satıyorum” şeklinde konuştu.

“Her şeye zam geldiği için kestane fiyatları normal”

Kestane alan müşteri Hüseyin Böker ise sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kebap kestanenin fiyatının cep yaktığını ifade ederek, "Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 50 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 80 liradan satılıyor. Her şey zam geldiği için kestaneye zam gelmesi hiç önemli değil. Sürekli kestane alıyorum. Kestane fiyatları normal aslında pahalı değil. Çünkü çok yarayışlı” ifadelerini kullandı.