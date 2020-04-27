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Kısıtlama kalktı yoğunluk başladı

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgınına karşı uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Malatya kent merkezinde insan yoğunluğu yaşandı.

Özellikle banka şubeleri ve PTT önünde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara uyarılar yapıldı.


Korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçmek için uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Malatya'da özellikle şehir merkezinde insan yoğunluğu yaşanıyor. 4 günlük kısıtlamanın ardından çok sayıda vatandaş bugün alışveriş ve banka işlemleri için sokağa çıkınca yoğunluk yaşandı. İl hıfzıssıhha kurulunca araç trafiğine kapatılan Soykan Meydanı, İnönü ve Kışla caddelerinde yoğunluk göze çarparken, PTT ve banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Ramazan nedeniyle vatandaşların alışverişe çıkması da yoğunluğu artırdı. Polis ekipleri, halkın yoğun bulunduğu alanlarda sık sık anons ile sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulunurken, vatandaşların çoğunun koruyucu maske taktıkları görüldü.

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