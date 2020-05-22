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Kısıtlama kararı bayram alışverişini olumsuz etkiledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bayram alışverişlerini olumsuz etkiledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bayram alışverişlerini olumsuz etkiledi. Kentte özellikle giyim mağazalarında durgunluk yaşandığı gözlenirken esnaf da satışların azaldığını vurguladı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar bu yıl Ramazan Bayram'ını evde geçirecek. Her yıl kalabalık grupların alışveriş yaptığı Malatya'da salgın ve sıcak havaya rağmen bayrama günler kala alışveriş alanlarında hareketlilik başlamıştı. Esnaf Selim Akdemir, korona virüs nedeniyle satışlarının olumsuz etkilendiğini belirterek "Ramazan Bayramı nedeniyle sokağa çıkma yasağı başlayacak ama vatandaşların alım gücü yok, fiyatlarımız uygun" şeklinde konuştu.


Esnaf Mesut Şirin ise "Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs ülkemizde can almaya devam ediyor. Vatandaşlarımız duyarlı olması gerekiyor, biz bayram şekeri satıyoruz. Korona virüs işlerimizi olumsuz etkiledi" ifadelerine yer verdi.


Berber esnaflarından Mehmet Taylan da korona virüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkili olduğunu belirterek, "Virüs öncesi, işlerimiz iyiydi ama virüs çıkınca kapandı. 60 gün berberler kapalı kaldı, daha sonra randevu sistemi ile berber ve kuaför salonları açıldı. Virüs belasında inşallah ülke olarak biran önce kurtuluruz" diye konuştu.

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