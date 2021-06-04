Kısıtlamayı fırsat bildi, apartman önünü hobi bahçesi yaptı

Malatya'da pandemi kısıtlamaları nedeniyle dışarı çıkamayan Bayram Erkan isimli vatandaş, oturduğu apartmanın önünü hobi bahçesine çevirdi. Erkan, kısıtlamaların olduğu dönemlerde hobi bahçesine sebze dikerek zamanını geçirmeye başladı.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle dışarı çıkamayan Bayram Erkan isimli vatandaş, oturduğu apartmanın önünü hobi bahçesine çevirdi. Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'ndeki apartman önüne oluşturduğu hobi bahçesinde sebze diken Bayram Erkan, korona virüs nedeniyle kalabalık ortamlardan uzak durmak için kendisine meşguliyet bulduğunu söyledi.

Çocuklara da gösteriyor

Apartman binası önündeki toprak alana domates, biber, salatalık, patlıcan ve kabak fidesi diken emekli Bayram Erkan, çocuklara da sebzelerin toprakta nasıl yetiştiğini göstermek için de sebze diktiğini söyledi. Erkan, “Çocuklar kaldırımdan anneleri ile geçerken anneleri çocuklarına gösteriyor sebzeler toprakta nasıl yetişiyor diye. Evlerinde tükettikleri sebzelerin nasıl yetiştiğini çocukların görmesini istedim. Çocuklar, sebzelerin nasıl yetiştiğini yerinde görsünler istedim” dedi.

Erkan'ın, apartman binası önünde oluşturduğu sebze alanını gören Özlem Gülşen isimli vatandaş ise “Bu binada oturan bir beyefendi sayesinde çocuklar çok uzak kaldığı doğadaki yeşillik, domates, biber gibi sebzelerin nasıl yetiştiğini görüyor. Beyefendiye düşüncesinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.