“Kitaplığımızı Biz Yaptık İçini Beraber Dolduralım” kampanyasına destek istendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Türkiye genelinde okullara kitap kazandırılmak ve öğrencileri daha çok kitapla buluşturmak amacıyla bir çalışma yürütülüyor. Ses getiren bu kampanya Malatya'da da karşılık buldu.

Malatya'da çok sayıda okulda kütüphane ve kitaplıklar oluşturuldu. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Özel Büro Birimi, İl Müdürü Battal Kanbay'ın isteği üzerine bir kamu spotu hazırladı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat İpek koordinasyonunda iki haftalık çekimler gerçekleştirildi. Stüdyoda çekim, kurgu, montaj çalışması tamamlanan Kamu Spotu filmi sosyal medya kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat İpek, "Kitaplığımızı Biz Yaptık İçini Beraber Dolduralım" ismiyle paylaşılan kamu spotunun amacı kütüphane ve kitaplıklara kitap kazandırmaktır. Hemşehrilerimize kitap ve okuma konusunda bir farkındalık sunmaya çalışıyoruz. Kamu spotunun ilgi uyandırması bekleniyor. Kitapseverlerin bu kampanyaya destek vermeleri ve yakınlarında bulunan okullara kitap katkısında bulunmaları isteniyoruz” dedi.