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‘Kitap'tan uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Malatya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeği ‘Kitap’ın tepki vermesi ile yaklaşık 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeği ‘Kitap'ın tepki vermesi ile yaklaşık 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından Battalgazi ilçesine bir eve operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde imali ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığı belirlenen evde uyuşturucu madde tespit köpeği ‘Kitap' ile yapılan aramalarda 4 kilogram 100 gram Kubar Esrar maddesi ile 90 kök Kenevir bitkisi ele geçirilmedi.


Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

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